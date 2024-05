Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Mondu med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Mondu driver innovasjon innen B2B-betalinger. Ved å bringe B2B-betalinger på nivå med B2C og sette kundene i hjertet av betalingsflyten, sikrer Mondu en sømløs og toppmoderne opplevelse. Mondus løsning gjør det mulig for selgere og markedsplasser å tilby sine bedriftskunder over hele Europa og Storbritannia de mest populære B2B-betalingsmetodene og fleksible betalingsbetingelser i en flerkanals setting, både online og offline. Resultatet er en vinn-vinn-historie: bedriftskunder har myndighet til å kjøpe og betale når de vil, noe som betyr en høyere konverteringsfrekvens og gjennomsnittlig ordreverdi, og til slutt driver vekst for selgere og markedsplasser. Mondu GmbH ble grunnlagt i 2021 av gründerne Malte Huffmann, Philipp Povel og Gil Danziger med mål om å forenkle B2B betalingstransaksjoner. Mondu har et team på over 140+ talentfulle fagfolk fra ulike bakgrunner og med erfaring fra de beste selskapene, innen teknologi og andre steder. Mondu har samlet inn 90 millioner dollar i egenkapital og gjeldsfinansiering fra ledende investorer Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective og VVRB-banken.

Nettside: mondu.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Mondu. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.