Vi går på sykehjem, og vi legger en internettkoblet sengesensor under alle sengene deres. Appen vår gir sykepleiere verdifull innsikt og oversikt over alle beboerne deres. Vi reduserer fallhendelser og liggesår samtidig som vi forbedrer produktiviteten på kvelds- og nattskift med over 30 %. Momo Medical løser det største problemet som berører sykehjem, mangel på personale samtidig som kvaliteten på omsorgen økes.

Nettside: momomedical.com

