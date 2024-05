Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Mojo Helpdesk med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Mojo Helpdesk gjør kundeservice og IT-støtte enkelt. Sentraliser forespørsler, tilordne, automatiser, spor fremdrift og få mer gjort raskere. Mojo Helpdesk er det beste alternativet til å administrere forespørsler med regneark og e-poster, og legger dem alle i et kraftig, men enkelt billettsporingssystem. Kutt ned innkommende forespørsler med en selvbetjent kunnskapsbase, hold ting organisert ved å tildele og merke billetter, og utnytte automatisering for forbedret effektivitet. Med over 2,5 millioner fornøyde brukere er Mojo Helpdesk det beste valget for IT-fagfolk og kundeserviceledere og agenter. Brukes av små og mellomstore bedrifter, skoler og utdanningsinstitusjoner, helseorganisasjoner, offentlige etater og mange andre. Kom i gang på få minutter, koble til bedriftens eller organisasjonens Google Workspace, og begynn å administrere forespørsler, lage kunnskapsbaseartikler, administrere eiendeler, sette SLA-standarder, sporing og rapportering.

