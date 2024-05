Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Mitel MiCollab med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Mitel MiCollab er en bedriftssamarbeidsplattform som sikkert og raskt driver kommunikasjon når du trenger dem, uansett hvor du er. NØKKELFORDELER – Alt du trenger på ett sted – én applikasjon for tale, video, meldinger, tilstedeværelse, konferanser, mobilitet og teamsamarbeid – Flere enheter, én opplevelse – kommunikasjonsopplevelse som er konsistent på tvers av alle enhetene dine – Økt bedriftsproduktivitet – med enhetlig tjenesten, bruk mindre tid på å prøve å koble til og mer tid engasjert i produktiv kommunikasjon - Utnytt kraften til teamene - Hold deg oppdatert på prosjekter, hold kontakten med kolleger, og øk deling av kunnskap og ideer på tvers av forretningssiloer - Enkle implementeringer: Implementering av QR-koder for å forenkle prosessen FUNKSJONER - Samlet kommunikasjon og teamsamarbeid - Tilgjengelig for PC, Mac, web og mobile enheter - Mobile-first design - Sanntids tale- og videosamtaler - Lydkonferanser med nettdeling - Ett nummer rekkevidde - Samtidig ringing / Mobilt twinning - Samarbeidsarbeidsområder - Individuell og gruppechat - Filkommentar - WebRTC softphone - Outlook® og kalenderintegrasjon - Fil- og skjermdeling - Flere lag med sikkerhet - Støtte for flere regioner/språk

Nettside: mitel.com

