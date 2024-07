Minerva er et verktøy som hjelper til med å lage og formidle omfattende dokumentasjon. Ved å bruke AI-drevet innholdsskaping automatiserer Minerva prosesser som inkluderer, men ikke er begrenset til, brukerveiledninger, produktvideoer og gjennomganger. Den har et verktøysett for tilpasning og lar brukere sømløst skifte mellom forskjellige formater. Minerva tilbyr også funksjonaliteten til å lage på et hvilket som helst språk og å "fortelle" ved å bruke kundens stemme for en mer personlig og engasjerende opplevelse. Med bekvemmeligheten av en nettleserutvidelse lar Minerva deg lage guider uten tunge nedlastinger eller installasjoner. Et høydepunkt ved dette verktøyet er dets AI-drevne stemmefortelling som ser ut til å bruke stemmen din på et hvilket som helst språk du ønsker. Til fordel for teamene forenkler verktøyet prosessen med å produsere og spre produktdemoer, og sparer dermed tid, krefter og muligens ressurser. Minerva tilbyr også allsidige delingsalternativer, for eksempel nedlastbarhet av bilder, PDF-er og videoer. I tillegg kan brukere sette guidesynlighet til privat, noe som sikrer sikker spredning samtidig som tilgjengeligheten opprettholdes for å dele guiden.

Nettside: minervaknows.com

