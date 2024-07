Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Mindreader med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Mindreader er et AI-verktøy utviklet for å hjelpe bedrifter med å forbedre sine kundeadministrasjons- og kommunikasjonsevner. Den utnytter AI-profileringsteknikker som har blitt undervist i ledende banker, forsikrings- og eiendomsselskaper i Asia. Ved å bruke kundenes profilbilder eller digitale spor (som sosiale medier og chat-meldinger), analyserer Mindreader lingvistikk og fysiognomi for å forutsi deres psykologiske type på tvers av fire kategorier: Knight, Explorer, Healer og Wizard. Verktøyet gir personlig tilpasset innsikt og anbefalinger for ulike kommunikasjonsscenarier, alt fra tilnærming til innvendingshåndtering. Det hjelper brukere å forstå den beste måten å engasjere seg med klienter basert på deres personlighetstrekk, preferanser og kommunikasjonsstiler. Mindreaders mål er å forbedre kommunikasjonen og fjerne barrierer ved å oppdage og tilpasse hver klients profil. Uttalelser fra kunder har fremhevet fordelene ved å bruke Mindreader, for eksempel å lukke avtaler mer effektivt, forstå kundenes språk og preferanser, og spare tid og krefter på å presentere informasjon. Verktøyet har også vært omtalt i ulike medier. Bedrifter som bruker Mindreader kan forvente å minimere konflikter, forbedre fastholdelse av ansatte og spare tid ved å designe presentasjoner som appellerer til deres underbevissthet. Verktøyet destillerer fysiognomi og lingvistikk til praktiske verktøy som forbedrer kommunikasjonen. For mer informasjon og svar på vanlige spørsmål, kan brukere besøke Mindreader-nettstedet eller kontakte teamet direkte.

