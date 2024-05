Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for MindERP med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Dannet av fagfolk med mer enn 20 års erfaring i store ledelses- og ERP-prosjekter, dominerer MIND ERP hele IT-prosjektutviklingssyklusen, fra mulighetsstudien til levering av løsninger integrert i forretningsprosesser. Vi tilbyr MindERP, en komplett programvare for forretningsadministrasjon, som er en ERP som også har CRM, E-innkjøp, e-handel og salgsordreportalfunksjoner, alt på en enkelt plattform og en løsning designet av eksperter, noe som gjør selskapets forretningsselskap til et unikt erfaring. I tillegg leverer vi også SAF – Financial Support System, som forenkler bruken av selskapers ansvarlighet, uten behov for ulike installerte programmer eller lisenser, enkelt integrert med andre ERP-systemer, noe som gjør økonomiske prosesser enklere, som forskudd og kontroll av autorisasjoner av betalinger (av juridiske prosesser, skatter, frakt, reiseutgifter osv.) og utstedelse av andre kopier av fakturaer. Vi tilbyr også rådgivning om store ERP-er i markedet med fagfolk med lang erfaring innen kontroll og økonomi prosesser, industriell ledelse og logistikk. Gjennom outsourcing-aktiviteter gir vi også støtte for maskinvare og programvare, miljøplanlegging, datasentertildeling, nettstedshosting og e-post.

Nettside: itwsgroup.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet MindERP. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.