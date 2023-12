Microsoft Translator er en flerspråklig maskinoversettelsesskytjeneste levert av Microsoft. Microsoft Translator er integrert på tvers av flere forbruker-, utvikler- og bedriftsprodukter; inkludert Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer og Microsoft Translator-apper for Windows, Windows Phone, iPhone og Apple Watch, og Android-telefon og Android Wear. Microsoft Translator tilbyr også tekst- og taleoversettelse gjennom skytjenester for bedrifter. Tjenesten for tekstoversettelse via Translator Text API varierer fra et gratis nivå som støtter to millioner tegn per måned til betalte nivåer som støtter milliarder av tegn per måned. Taleoversettelse via Microsoft Speech-tjenester tilbys basert på tidspunktet for lydstrømmen. Tjenesten støtter 73 språksystemer per mai 2020. Den støtter også 11 taleoversettelsessystemer som for øyeblikket driver Microsoft Translator-funksjonen for direkte samtale, Skype Translator og Skype for Windows Desktop, og Microsoft Translator-appene for iOS og Android.

Nettside: bing.com

