Microsoft PowerPoint Online

Samarbeid gratis med en nettversjon av Microsoft PowerPoint. Lagre presentasjoner i OneDrive. Del dem med andre og arbeid sammen samtidig. Microsoft PowerPoint er et presentasjonsprogram, laget av Robert Gaskins og Dennis Austin ved et programvareselskap ved navn Forethought, Inc. Det ble utgitt 20. april 1987, først for Macintosh-datamaskiner. Microsoft kjøpte PowerPoint for 14 millioner dollar tre måneder etter at det dukket opp. Dette var Microsofts første betydelige oppkjøp, og Microsoft satte opp en ny forretningsenhet for PowerPoint i Silicon Valley der Forethought hadde vært lokalisert. PowerPoint ble en del av Microsoft Office-pakken, først tilbudt i 1989 for Macintosh og i 1990 for Windows, som samlet flere Microsoft-apper. Fra og med PowerPoint 4.0 (1994), ble PowerPoint integrert i Microsoft Office-utvikling, og tok i bruk delte felleskomponenter og et konvergert brukergrensesnitt.PowerPoints markedsandel var svært liten til å begynne med, før introduksjonen av en versjon for Microsoft Windows, men vokste raskt med vekst av Windows og Office. Siden slutten av 1990-tallet har PowerPoints verdensomspennende markedsandel av presentasjonsprogramvare blitt estimert til 95 prosent. PowerPoint ble opprinnelig designet for å gi visuelle bilder for gruppepresentasjoner i forretningsorganisasjoner, men har blitt veldig mye brukt i mange andre kommunikasjonssituasjoner, både i virksomheten og utover. Virkningen av denne mye bredere bruken av PowerPoint har blitt opplevd som en kraftig endring i hele samfunnet, med sterke reaksjoner inkludert råd om at den bør brukes mindre, bør brukes annerledes eller bør brukes bedre. Den første PowerPoint-versjonen (Macintosh 1987) ble brukt til å produsere overhead-transparenter, kunne den andre (Macintosh 1988, Windows 1990) også produsere farge 35 mm lysbilder. Den tredje versjonen (Windows og Macintosh 1992) introduserte videoutgang av virtuelle lysbildefremvisninger til digitale projektorer, som over tid fullstendig ville erstatte fysiske transparenter og lysbilder. Et dusin større versjoner siden den gang har lagt til mange tilleggsfunksjoner og driftsmoduser og har gjort PowerPoint tilgjengelig utover Apple Macintosh og Microsoft Windows, og lagt til versjoner for iOS, Android og nettilgang.

Nettside: microsoft.com

