Microsoft OneNote er et notatprogram for informasjonsinnsamling i fritt format og samarbeid med flere brukere. Den samler brukernes notater, tegninger, skjermklipp og lydkommentarer. Notater kan deles med andre OneNote-brukere over Internett eller et nettverk. Tidligere var OneNote først og fremst tilgjengelig som en del av Microsoft Office-pakken før 2019-utgaven. Microsoft distribuerer nå versjoner av OneNote som en gratis, frittstående app via appbutikkene til Windows 10, macOS, iOS og Android. Microsoft tilbyr også en nettbasert versjon av OneNote som en del av OneDrive og Office for nettet; denne versjonen gjør det mulig for brukere å redigere notater i en nettleser.

Nettside: onenote.com

