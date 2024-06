Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for MetService med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

New Zealand Town and City værmeldinger, kart, regnradar og strømforhold. MetService er New Zealands nasjonale værmyndighet, og gir nøyaktige by- og landlige værmeldinger over hele landet.

Nettside: metservice.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet MetService. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.