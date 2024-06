Metaprises oppgave er å gi virksomheter mulighet til å overskride horisonter, begrensninger og normer og muliggjøre raske, verdensomspennende B2B-betalinger i stor skala. Metaprise gjør det mulig for virksomheter av alle størrelser å handle over hele verden, like enkelt som de gjør lokalt, slik at de kan dra nytte av nye økonomiske muligheter. Metaprise leverer en rekke tjenester som inkluderer betalinger over landegrensene, lokale mottakskontoer, automatiserte AP/AR-verktøy, debetkortløsninger og risikostyring. Vi driver vekst for kunder som spenner fra frilansere, SMB-er og bedrifter på bedriftsnivå over hele verden. Metaprise gjør global handel enkel og sikker.

