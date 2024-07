Memorable Ad er et AI-drevet verktøy som hjelper markedsførere med å lage effektive annonser. Den bruker Creative IntelligenceSuite-teknologi for å optimalisere annonser for markedsføring KPIer og ikke bare fotorealisme. Brukere kan generere annonser basert på deres egne beskrivelser eller bruke veiledningen for annonsering for å få ideer. Verktøyet har også en Booster-funksjon som lar brukere velge blant eksempelannonser. Til slutt gir verktøyet spådommer om hvordan annonsene vil fungere, for eksempel gjenkallingspotensial, oppmerksomhet i kontekst, engasjementpotensial og særpreg. Alle annonsene er produsert i høy kvalitet, med alternativer for 8k eller 4k oppløsning. Memorable Ad Maker er den perfekte løsningen for markedsførere som ønsker å maksimere sin kreative effektivitet og avkastning med banebrytende AI-markedsføringsteknologi.

Nettside: memorable.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Memorable AI. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.