Melody ML er et AI-verktøy som bruker maskinlæring for enkelt å skille lydspor. Med dette verktøyet kan brukere automatisk isolere vokal og generere stammer for å remikse sanger. Det tilbyr en praktisk plattform for brukere å opprette en konto og få tilgang til ulike funksjoner. Melody ML lar brukere skille musikkspor ved hjelp av maskinlæring, for eksempel vokal, trommer, bass og andre instrumenter. Verktøyet gir informasjon om modellene det bruker, inkludert Demucs Extra og en tilpasset versjon av VR, som er designet for å bevare lydkvaliteten, spesielt høyere frekvenser. Den nevner også at standardmodellen er bygget med Deezers Spleeter. Brukere kan laste opp sanger i MP3-, WAV-, FLAC- og OGG/VORBIS-formater, så lenge filstørrelsen ikke overstiger 100 MB. Det tydeliggjør at opplasting av en sang som er for lang eller i feil format kan resultere i en feil. Melody ML tilbyr først to gratis sanger, og etter det koster hver sang $0,50. Brukere kan legge til kreditt på kontoen sin for å laste opp flere sanger, med forskjellige pakkealternativer tilgjengelig for kassen. Betaling kan gjøres med Visa/Debetkort eller PayPal. Verktøyet opprettholder brukerens personvern ved ikke å bruke tredjeparts sporing/analyse og sier tydelig at det ikke eier, deler eller tar forfatterskap av opplastede sanger. Den bruker informasjonskapsler, men deler ikke brukerens e-post eller sender spam. Brukere er ansvarlige for opphavsrett og juridiske aspekter ved opplastingene deres, og behandlede filer er tilgjengelige for nedlasting i en måned. Melody ML er laget av ZonkoSoft.

Nettside: melody.ml

