Mega (stilisert med store bokstaver som MEGA) eller Mega.nz er en skylagrings- og filvertstjeneste som tilbys av Mega Limited, et Auckland-basert selskap. Tjenesten tilbys primært gjennom nettbaserte apper. Mega mobilapper er også tilgjengelige for Windows Phone, Android og iOS. Mega er kjent for sin store 50 GB lagringstildeling for gratis kontoer. Nettstedet og tjenesten ble lansert 19. januar 2013 av Kim Dotcom, som hadde grunnlagt den nå nedlagte tjenesten Megaupload. I 2015 tok Kim Dotcom seg imidlertid av fra tjenesten og uttalte at regjeringen i New Zealand hadde beslaglagt aksjene til en kinesisk investor og har kontroll over nettstedet. Mega Limited svarte at myndighetene ikke har blandet seg inn i driften.

Nettside: mega.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet MEGA. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.