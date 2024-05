Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Mednet med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Mednet er en spørre- og svar-plattform for legen for ekspertsvar på kliniske spørsmål fra den virkelige verden. Med medisinsk kunnskap som utvikler seg raskere enn noen gang før, adresserer theMednet gapet mellom lærebøker og reell pasientopplevelse. Hos theMednet hjelper mer enn 1500 ekspertleger på tvers av en rekke medisinske spesialiteter med å svare på spørsmål som går utover lærebøker og retningslinjer. Plattformen vår dokumenterer udokumentert medisinsk kunnskap, samtidig som den gjør den tilgjengelig og lett søkbar for alle leger. Vi vet at pasienter med tilgang til eksperter har bedre resultater. Ved å gi leger relevant, oppdatert ekspertkunnskap, drar pasientene deres fordel av best mulig behandling.

Nettside: themednet.org

