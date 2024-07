Medgic er en praktisk AI-drevet plattform som gir brukerne muligheten til å skanne, analysere og oppdage hudsykdommer. Den lar brukere utnytte kunstig intelligens-teknologi for potensielt diagnostisering av hudrelaterte problemer. Tre-trinnsprosessen er designet for å være brukervennlig, og krever at brukere ganske enkelt skanner det aktuelle hudområdet, sender det inn for AI-analyse og mottar deteksjonsresultater. Medgic er ikke bare et verktøy, men også en kanal for bekvemmelighet og rask foreløpig diagnostisering som kan være nyttig i tidlig oppdagelse eller for å veilede en konsultasjon med en helsepersonell. Den er tilgjengelig som en nettbasert applikasjon, og kan også lastes ned fra Googles og Huaweis appbutikk, og henvender seg til et mangfold av brukere. Plattformen støtter flere språk, inkludert engelsk, spansk, fransk, forskjellige kinesiske dialekter, indonesisk, vietnamesisk, japansk, portugisisk, hindi og bengali, noe som gjør den egnet for global tilgjengelighet. Vær oppmerksom på at selv om Medgic tilbyr en nyttig ressurs for hudproblemanalyse, erstatter den ikke profesjonell medisinsk rådgivning. For alvorlige bekymringer eller bekreftelser bør medisinske fagpersoner konsulteres.

Nettside: medgic.co

