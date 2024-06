Alternativer - Markup.io

HabitStack

habitstack.com

Programvare for gjennomføring av mål for travle ledere. HabitStack hjelper deg: - Sett krystallklare mål - Juster oppgavene dine til disse målene - Gjør fremgang hver uke. Vedta de uvanlige vanene som effektive ledere bruker for å presse frem viktige mål, selv om de er opptatt.