MapsGPT er et AI-drevet verktøy fokusert på å generere tilpassede kart med festede steder basert på brukernes preferanser og søkeoppføringer. Den bruker teknologier presentert av OpenAI og Proxi for å generere disse interaktive kartene i løpet av sekunder. Dette verktøyet dekker et bredt spekter av interesser og steder, og hjelper brukere med å utforske ulike miljøer, fra spesifikke interessepunkter som loppemarkeder eller datesteder til geografiske steder over hele Nord-Amerika. Brukere kan også generere kart for spesialiserte interesser som hemmelige samfunn i Washington DC, steder for romantisk soloppgang i San Francisco, eller til og med mystiske uavhengige bokhandlere med sjeldne funn i Portland. I tillegg fungerer MapsGPT som et nyttig reiseplanleggingsverktøy, og tilbyr funksjoner som "Steder nær et område", "Historieutforsker" og "Vibe Search" for å tilpasse reiseopplevelsen din. Spesielt, etter generering av et kart, tilbyr MapsGPT brukere en redigerbar kopi av kartet deres. Brukere kan logge på for å se tidligere laget kart, en verdifull funksjon for hyppige reisende eller forskere. Det er verdt å nevne at MapsGPT, selv om det er omhyggelig med å hente inn data, understreker at kartene er aggregert fra eksisterende data, og det anbefales å verifisere detaljene til lokasjonene før du planlegger aktiviteter eller turer.

Nettside: mapsgpt.com

