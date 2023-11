Et enkelt forfatterverktøy for komplekse dokumenter. Forskning er samarbeidende og dynamisk. Tekstbehandlere er det ikke. Manuskripter er et samarbeidende forfatterverktøy bygget spesielt for å støtte vitenskapelig innhold og reproduserbarhet, fra det øyeblikket et prosjekt starter.

Nettside: manuscripts.io

