Gjør bildet ditt 3D er et AI-drevet verktøy som lar brukere konvertere 2D-bilder til 3D-bilder. Den bruker en AI-modell for å trekke ut dybde fra bildet, og tilbyr to kvalitetsinnstillinger: Small MiDaS v21 og Large MiDaS v21. Den kan brukes med enten en bilde-URL eller en filopplasting. Det lar også brukere generere en delbar lenke eller bygge inn kode for bildet, og på iOS-enheter kan den lastes ned manuelt. Dette verktøyet er utviklet for å gi brukere en enkel måte å legge til 3D-elementer i bildene sine.

Nettside: make3d.app

