Mail.tm er en gratis, sikker og øyeblikkelig midlertidig e-posttjeneste som lar brukere opprette en engangs-e-postadresse uten forpliktelser eller personlig informasjon som kreves. Hovedfunksjoner i Mail.tm: * Sikkerhet: E-postadressen er beskyttet av et tilfeldig generert passord, som gir en sikker barriere mot uautorisert tilgang og potensielle brudd. * Øyeblikkelig oppsett: Brukere kan opprette en midlertidig e-postadresse umiddelbart, uten å kaste bort tid på registrering, utfylling av skjemaer eller å løse captchas. * Rask levering: Tjenesten er optimalisert for maksimal meldingsleveringshastighet, og sikrer sømløs og rettidig kommunikasjon. * Personvern: Midlertidig e-post lar brukere kommunisere uten å utsette sin personlige e-postadresse for potensielle trusler som spam, roboter eller phishing-forsøk. * Ingen forpliktelser: Den midlertidige e-postadressen kan brukes uten noen langsiktige forpliktelser eller risiko. Brukere kan ganske enkelt forkaste adressen når de ikke lenger trenger den. * Ytterligere funksjoner: Mail.tm tilbyr et API for å integrere den midlertidige e-posttjenesten i andre applikasjoner, samt en personvernbehandling og FAQ-seksjon for brukere.

Nettside: mail.tm

