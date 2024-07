Maigon AI er et toppmoderne AI-verktøy for kontraktgjennomgang som er designet for å spare tusenvis av timer brukt på manuell kontraktgjennomgang. Den integrerer dyplæringsteknologi for å sikre maksimal nøyaktighet og effektivitet. Den brukes av store bedriftskunder med store mengder databehandlingsavtaler (DPA-er) og andre typer kontrakter, for eksempel personvernregler, taushetserklæringer (NDA-er) og produktleveranseavtaler. Maigon AI tilbyr dokumentspesifikke kontraktsgjennomgangsmoduler og kontrakttypeagnostisk API. Den kan gjennomgå kontrakter fra perspektivene til behandlingsansvarlig, databehandler, organisasjon og registrert. For DPA-er gir den en umiddelbar samsvarsrapport med utdragede klausuler, konsepter, vilkår, uthevede risikoer og overholdelsesanbefalinger. For personvernregler gir den en umiddelbar samsvarsrapport med utdragede klausuler og anbefalinger. For NDAer gir den en umiddelbar rapport med samsvarsinnsikt og utdragede klausuler. For produktleveranseavtaler gir den en umiddelbar rapport med innsikt og ekstraherte klausuler.

Nettside: maigon.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Maigon. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.