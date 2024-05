Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Magna med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Magna bygger en plattform for å gjøre DeFi-investeringer til økonomiske primitiver. Vårt første produkt er Carta for Web3, hvor bedrifter kan administrere sine cap-tabeller og distribuere sin token-equity til ansatte, rådgivere eller investorer. Vi bygger også investorinfrastruktur for institusjoner for depotinvesteringer med kjedeutførelse og etterretning. Vårt endelige mål er å bruke låste tokens som komponerbare byggeklosser for å drive utlån mot sikkerhet, likvide sekundærmarkeder og andre DeFi-applikasjoner.

Nettside: magna.so

