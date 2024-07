Magic Slides

MagicSlides er et Google Slide-tillegg som bruker AI for raskt og enkelt å lage presentasjonslysbilder fra et hvilket som helst stykke tekst. Den oppsummerer automatisk teksten og lager lysbilder fra den, slik at brukerne kan tilpasse presentasjonen slik de ønsker det. På mindre enn to til tre sekunder kan brukerne ha en profesjonell presentasjon klar. MagicSlides er gratis å bruke og krever ingen kredittkortdetaljer. Den tilbyr også tilpassbare maler som kan brukes til raskt å lage presentasjoner. I tillegg kan brukere gi ekstra tekst for å få mer personlige presentasjoner. MagicSlides er enkel å bruke og krever ingen teknisk kunnskap. Det er et flott verktøy for raskt å lage profesjonelle presentasjoner.

Nettside: magicslides.app

