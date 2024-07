Luminance er en AI-plattform designet spesielt for advokatbransjen. Verktøyet utnytter en proprietær juridisk Large Language Model (LLM) for å automatisere opprettelse, forhandling og analyse av kontrakter. Luminance-plattformen er utviklet av et team av verdensledende AI-eksperter og validert av praktiserende advokater, og gir et pålitelig støttesystem for ethvert juridisk team. Dens primære funksjon er å øke effektiviteten ved å administrere rutinemessige juridiske oppgaver, slik at advokater kan fokusere på mer komplekse og strategiske aspekter av arbeidet sitt. Forskjellig fra bredere AI-løsninger tilbyr Luminance en AI av "juridisk grad" skreddersydd for behovene og kravene til den juridiske industrien. Dens omfattende funksjoner, og de juridiske spesifikasjonene den inneholder, gjør den verdifull for team som ønsker å modernisere sine kontraktsadministrasjonsprosesser gjennom digitalisering og automatisering.

Nettside: luminance.com

