LowerEBill er en AI-drevet tjeneste som hjelper kunder med å finne de best egnede strømplanene basert på deres historiske bruksdata. Plattformen, som kobles til over 80 % av forsyningskontoene i Texas, gir brukerne en omtrentlig månedlig anslag på strømregningen i løpet av sekunder. LowerEBills teknologi skiller seg ut på grunn av dens evne til å ikke bare trekke historiske bruksdata, men også modellere fremtidige kostnader basert på bruksmønstre, lagdelte priser og andre detaljerte aspekter ved ulike planer som finnes i de fine printene. Tjenesten tilbyr funksjonalitet for enkelt å sammenligne og velge mellom over 3000 planer, inkludert alternativer fra Retail Energy Providers (REPs) og energimeglere, og ulike typer som fastrente, variabel rente og forhåndsbetalte planer. Plattformen får ros for sitt brukervennlige grensesnitt og effektivitet, med funksjoner som muliggjør rettferdige sammenligninger og informert beslutningstaking når det gjelder valg av energiplaner. LowerEBill er angivelig en stressfri løsning for å handle energiplaner, noe som gjør det til et anbefalt verktøy for innbyggere i Texas som ønsker å effektivt administrere strømplanene sine.

Nettside: lowerebill.com

