Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Lovage med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Lovage svarer på telefonsamtalene dine. Gi kundene dine best mulig service med Lovage, den virtuelle resepsjonisten. Lovage lager automatiserte, virtuelle resepsjonister for bedrifter som kan håndtere nesten alle kundebehov over telefon, via tekst eller på sosiale medier. I stedet for å ansette noen eller måtte håndtere avbrudd mens du jobber, hjelper Lovage kundene dine ved å svare på spørsmål, bestille avtaler og mer – akkurat som du ville.

Nettside: getlovage.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Lovage. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.