Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for LotusPay med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Løsning for gjentakende betalingsløsninger for bedrifter i India. Samle automatisk inn gjentakende betalinger fra kundens bankkonto ved å bruke NACH-debet-emandater (eNACH via nettbank, debetkort eller Aadhaar eSign) og fysiske skanningsmandater.

Nettside: lotuspay.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet LotusPay. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.