Programvare for innkjøp og forsyningsadministrasjon. SaaS e-innkjøpsløsning for innkjøp av digitalisering. Denne programvaren optimerer innkjøpsstyring og effektiviserer bestilling av bestillinger for din bedrift.

Nettside: pro.loqualist.fr

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Loqualist. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.