Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Loop Email med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Loop Email er en enkel, men kraftig teaminnboks. Den er bygget med kjennskap til en e-postklient, så den er enkel å sette opp og bruke for alle team som er vant til å håndtere kundemeldinger via e-post. Det er vanskelig å være produktiv når du bruker halvparten av tiden din på å lese e-poster, og den andre halvparten på å bla mellom plattformer for å fortelle teamet ditt om nevnte e-poster. Du trenger én enkelt app som skal hjelpe deg å bevege deg raskere og holde alt og alle på samme side. Dette er Loop. Den forenkler og organiserer all din innkommende arbeidskommunikasjon i én innboks og gir deg og teamet ditt restordre, kontroll og fokus. Med Loop går ingen meldinger glipp av, og teamet ditt kan tildele eierskap, chatte om kunde-e-poster, utveksle filer, automatisere arbeidsflyter og enkelt administrere delte innbokser. Hvorfor ikke prøve det i dag?

Nettside: intheloop.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Loop Email. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.