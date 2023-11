LocalWork er et fullstendig søkersporingssystem bygget for voksende små og mellomstore bedrifter. Ideelt egnet for organisasjoner med 20 -150 ansatte. LocalWork har en dra-og-slipp-landingssidebygger for å vise frem bedriftskulturen din. La kulturprofilen din fange kandidatenes interesse for å øke konverteringsfrekvensen med andre 5x. Se hvorfor kulturprofiler heter «neste generasjons rekruttering».

Nettside: localwork.io

