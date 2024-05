Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Livro de Reclamações med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Livro de Reclamações, er en offisiell plattform i Portugal som lar forbrukere sende inn klager og tilbakemeldinger om varer og tjenester levert av bedrifter. Den fungerer som en nettversjon av den tradisjonelle papirbaserte klageboken, og gir en praktisk og effektiv måte for forbrukere å uttrykke bekymringene sine og for bedrifter å adressere dem. Livro de Reclamações spiller en avgjørende rolle i å fremme forbrukerrettigheter og fremme bedre forretningspraksis ved å tilby en transparent og tilgjengelig mekanisme for å løse klager og forbedre kundetilfredsheten i Portugal.

Nettside: livroreclamacoes.pt

