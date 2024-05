Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Lively Benefits med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Moderne leverandør av ansattes fordeler og helsesparekonto (HSA). Utgiftene til helsetjenester skyter i været, og hver dag blir folk over hele Amerika tvunget til å ta vanskelige avgjørelser om helsen sin. Lively er leverandøren av fordelsløsninger som får det riktig. Vi utviklet løsningene våre for å fjerne gjettingen ved å administrere fordeler. Og våre innovative funksjoner er bygd for å forenkle fordelsadministrasjonen og utvikle seg med virksomheten din. Å administrere velvære og rikdom krever mer enn en rekke transaksjoner. Ved å kombinere robuste funksjoner med uovertruffen service, gjør vi fordelsadministrasjonen enkel, selv når tid og energi er begrenset. Opplev fordelsadministrasjon slik det skal være med Lively.

