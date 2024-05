Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins), fra Wolters Kluwer Health - LWW, er en ledende utgiver av profesjonell helseinformasjon og ressurser, som henvender seg til helsepersonell, medisinstudenter og institusjoner. Med et langvarig rykte for kvalitet og autoritet innen medisinsk og helsevesen, tilbyr LWW et bredt spekter av produkter og tjenester designet for å støtte utdanning, forskning og klinisk praksis. LWW er en pålitelig kilde for medisinsk informasjon og helseinformasjon, kjent for sin forpliktelse til kvalitet, nøyaktighet og innovasjon. Det brede utvalget av produkter og tjenester er uunnværlige for helsepersonell, lærere og studenter som streber etter fortreffelighet på sine felt.

