LinkedIn er en amerikansk forretnings- og sysselsettingsorientert netttjeneste som opererer via nettsider og mobilapper. Den ble lansert 5. mai 2003 og brukes hovedsakelig til profesjonell nettverksbygging, inkludert arbeidsgivere som legger ut jobber og jobbsøkere som legger ut CV-ene sine. Fra og med 2015 kom mesteparten av selskapets inntekter fra å selge tilgang til informasjon om medlemmene til rekrutterere og selgere. Siden desember 2016 har det vært et heleid datterselskap av Microsoft. Per mai 2020 hadde LinkedIn 706 millioner registrerte medlemmer i 150 land. LinkedIn lar medlemmer (både arbeidere og arbeidsgivere) opprette profiler og "forbindelser" til hverandre i et nettbasert sosialt nettverk som kan representere profesjonelle forhold i den virkelige verden. Medlemmer kan invitere hvem som helst (enten et eksisterende medlem eller ikke) til å bli en "forbindelse".

Nettside: linkedin.com

