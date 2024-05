Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Lengow med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Lengow er automatiseringsløsningen for e-handel som hjelper merkevarer og distributører med å forbedre ytelsen, automatisere forretningsprosessene og vokse internasjonalt. Lengow-plattformen er nøkkelen til sterk lønnsomhet og synlighet for produkter som selges av nettbutikker over hele verden på alle distribusjonskanaler: markedsplasser, sammenligningsmotorer, tilknyttede plattformer og skjerm-/retargeting-plattformer. Siden 2009 har Lengow integrert mer enn 1600 partnere i sin løsning for å gi en kraftig plattform til sine 4600 forhandlere og merkevarer i 42 land rundt om i verden.

Nettside: lengow.com

