Den Lawgeex AI-drevne plattformen automatiserer og akselererer kontraktsarbeid, slik at juridiske team kan avlaste rutinearbeid og fokusere på mer strategiske spørsmål. Lawgeex gir rask tid-til-verdi og tilbyr moduler for kontrakt-livssyklusautomatisering, inkludert utkast, forhandling, utvinning og lagring. Lawgeex har blitt anerkjent av Gartner og HBOs VICE som en ledende kraft i å bringe kraftig innovasjon og teknologi til den juridiske verden. Dusinvis av Fortune 500- og Global 2000-selskaper stoler på Lawgeex for å hjelpe dem med å maksimere verdien av deres menneskelige ressurser samtidig som de reduserer risiko og kostnader.

Nettside: lawgeex.com

