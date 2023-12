Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for LastPass med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

LastPass er en freemium passordbehandler som lagrer krypterte passord på nettet. Standardversjonen av LastPass kommer med et nettgrensesnitt, men inkluderer også plugins for ulike nettlesere og apper for mange smarttelefoner. Det inkluderer også støtte for bokmerker. LogMeIn, Inc. kjøpte LastPass i oktober 2015.

Nettside: lastpass.com

