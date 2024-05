Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Lariat Data med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Observerbarhet for dataingeniørteam. Lariat er en kontinuerlig overvåkingsplattform for datakvalitet for å oppdage datafeil før forbrukerne dine gjør det. Sørg for at dataprodukter ikke går i stykker når forretningslogikk, inngangsdata og infrastruktur endres.

Nettside: lariatdata.com

