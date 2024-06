Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Lapa Ninja med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Lapa Ninja er et galleri som inneholder de beste 6312 nettstedseksemplene for designinspirasjon, samt gratis designressurser som UI-sett, illustrasjoner, ikoner og mer. Nettstedkategoriene inkluderer 3D-nettsteder, SaaS, e-handel, mørk modus, byrå, portefølje, app, AI, skjønnhet, blokkjede, blogg, bok, bot, bedrift, CMS, kommer snart, fellesskap, bedrift, kreativ, kryptovaluta, kultur og mange flere. I tillegg til nettstedseksemplene tilbyr Lapa Ninja en "Lær design"-seksjon med gratis designbøker, UI/UX-tips, typografiguider og mer. Nettstedet har også en "Gratis designressurser"-seksjon med gratis UI-sett, illustrasjoner, ikoner og andre nedlastbare eiendeler for designere. Lapa Ninja ble etablert for å hjelpe designere med å finne inspirasjon, lære og forbedre sine designferdigheter. Innholdet er kuratert fra toppdesign på nettet og oppdateres daglig. Lapa Ninja har blitt omtalt på Product Hunt med over 1600 stemmer. Brukere kan sende inn sine egne nettstedsdesign som skal vises på nettstedet.

Nettside: lapa.ninja

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Lapa Ninja. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.