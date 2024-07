Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for La Presse med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

La Presse er et uavhengig digitalt medie som har som oppgave å gi kvalitetsinformasjon, gratis og tilgjengelig for alle. La Presse er et informasjonsmedie som samler det største uavhengige franskspråklige nyhetsrommet i Nord-Amerika. Artiklene våre publiseres i en digital utgave for nettbrett, i vår mobilapplikasjon og på vår nettside.

Nettside: lapresse.ca

