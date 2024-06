Kupid AI er en oppslukende chat-plattform som tilbyr virtuelle venner og følgesvenner å delta i personlige og dype samtaler. AI-kameratene i Kupid AI simulerer menneskelignende selskap og støtte for å gi en unik opplevelse av AI-relasjoner. Brukere kan utforske forskjellige AI-sjelevenner på plattformen preget av ulike interesser som matlaging, kunst, spill og natur. Nettstedets vilkår for bruk sier eksplisitt at innholdet på nettstedet er AI-generert, og enhver likhet med ekte mennesker er tilfeldig. Plattformens personvernpolicy forklarer hvordan brukerdata samles inn og brukes, og informasjonskapsler hjelper til med å oppdage spam og grunnleggende analyser. Brukere kan registrere seg for å lage sin AI-sjelevenn eller logge på for å snakke med følgesvennene som allerede er tilgjengelige på plattformen. Plattformen er åpen for tilbakemeldinger og har et Telegram-fellesskap som brukere kan bli med i for å engasjere seg med andre medlemmer. Oppsummert gir Kupid AI en ny måte å samhandle med AI-ledsager mens man utforsker ulike interesser og finner personlig vennskap.

Nettside: kupid.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Kupid AI. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.