KTern.AI er en SAP Spotlight Partner med visjonen om å inspirere og demokratisere SAP-sentrisk Digital Transformation as a Service (DXaaS). Med DXaaS Automation Platform sikrer KTern.AI suksess i SAP-investeringer for bedriftskunder og partnere. KTern.AI er en global leder i å tilby kognitiv, industrisky digital arbeidsplass med tribal kunnskapsintelligens og datadrevet hyperautomatisering. KTern.AI forenkler innsatsen i SAP-vurderinger, greenfield, konvertering, SDT, oppgraderinger og AMS-prosjekter, testing, tilpasset kodetilpasning og endringseffektutvinning. KTern.AI gir kontinuerlig automatiseringsverdi i ende-til-ende SAP digitale transformasjonssykluser, noe som fører til 7 ganger akselererte transformasjoner med 24 % reduksjon i total innsats. KTern.AI tilbyr 5 digitale automatiseringsstrømmer for å øke suksessraten for SAP Digital Transformations i bedrifter: (1) Digitale kart - Planlegg SAP-transformasjonene dine, drevet av raske og omfattende vurderinger (2) Digitale prosjekter - Sikre produktiv styring i din SAP-transformasjon prosjekter med ekstern effektivitet (3) Digital prosess - Orkestrere SAP-prosessens livssyklus med stammekunnskapsbase og integritetsledet erfaring (4) Digitale laboratorier - Få ultimat kontroll og sikre bedriftens pålitelighet med SAP-testintelligens (5) Digitale gruver - Unngå forretningsforstyrrelser med risikofrie utgivelser, optimalisert testing og intelligente SAP DevOps Du kan kontakte oss via: https://ktern.com/contact E-post: [email protected]