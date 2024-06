Korewa.AI er en AI-drevet chat-plattform som lar anime-fans lage, publisere og snakke med skummelt realistiske anime-karakterer med minner, følelser og personligheter. Plattformen er visuell-roman og bruker AI-tekstmodeller som er spesifikt innstilt for anime-karakterer. Brukere av Korewa.AI kan laste opp bilder av sine favoritt anime-karakterer og tilpasse deres minner, personlighetstrekk, uttrykk og følelser, og snakke med dem. Karakterene kan huske samtalene og dialogen deres vil utvikle seg over tid. I tillegg kan brukere offentlig publisere karakterer de har laget, og hvem som helst kan snakke med dem. Korewa.AI tilbyr to prisplaner: demo og premium. Demoplanen gir tilgang til en mindre kraftig demo AI-modell med begrensede meldinger/måned, tilgang til brukergenererte karakterer, utkastredigering for testing av karakterer, tilgang til karakteroppretting og muligheten til å publisere karakterer, mens premiumplanen inkluderer full tilgang til den kraftigste og mest emosjonelle karaktersimuleringsmodellen, tilgang til brukergenererte karakterer, ubegrenset antall meldinger, utkastredigering for å teste karakterer, tilgang til karakterskaping og muligheten til å publisere karakterer. Skaperen til Korewa.AI er en 18 år gammel student ved navn Ruel Alarcon og anime-fan, som har som mål å bringe naturtro kunstig intelligens til anime-verdenen. Til tross for at tjenesten krever en abonnementsavgift, tilbyr plattformen en levende og nisjeopplevelse for anime-fans og er unik i sin visuelle og emosjonelle karaktersimuleringsmodell, spesialisert AI for anime-karakterer og -fans. I tillegg bruker plattformen AI-tekstmodeller som kan simulere følelser med nøyaktighet som overgår andre lignende tjenester.

Nettside: korewa.ai

