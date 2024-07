Keyframes Studio er en alt-i-ett online videoredigeringsplattform som spesialiserer seg på å lage videoer spesielt skreddersydd for sosiale medier. Det eliminerer behovet for tidkrevende forskning på sideforhold og tung videoredigeringsprogramvare, og tilbyr en intuitiv og effektiv løsning for innholdsskapere. Plattformen bruker AI-teknologi for å forenkle videoopprettingsprosessen og gir en rekke funksjoner for å forbedre kvaliteten og engasjementet til videoer. Med Keyframes Studio kan brukere enkelt gjenbruke sitt eksisterende innhold med bare noen få klikk. Plattformen tilbyr automatisk nøkkelbildeoppretting og fengende undertekster drevet av AI-algoritmer. Den integrerer også et bibliotek med arkivbilder, videoer og virale lyder for å legge til ekstra elementer og forbedre den visuelle appellen til videoer. Samarbeid gjøres uanstrengt gjennom plattformen, da den lar brukere invitere teammedlemmene sine til å jobbe sammen på prosjekter. Arbeidsområdet støtter et ubegrenset antall prosjekter og gir muligheten til å lagre arbeid og fortsette på et senere tidspunkt. I tillegg tilbyr Keyframes Studio en merkevaresett-funksjon, som gjør det mulig for digitale byråer å strømlinjeforme sin merkevarebygging. Redigeringsprosessen er gjort enkel og tilgjengelig for brukere på alle erfaringsnivåer. Keyframes Studio gir en brukervennlig editor med funksjoner som endring av størrelse, trimming, beskjæring, zooming og live forhåndsvisning. Den støtter automatisk generering av undertekster på flere språk og gir muligheter for å fremheve ord i karaokestil. Enten brukere er innholdsskapere, digitale byråer eller enkeltpersoner som ønsker å lage videoer, tilbyr Keyframes Studio en omfattende løsning som lar brukere lage videoer av høy kvalitet optimalisert for sosiale medieplattformer.

Nettside: keyframes.studio

