Keeping er verdens første kundestøtteplattform integrert med Gmail. Tildel kundestøtteforespørsler til lagkamerater, legg igjen private notater og angi status – helt rett fra Gmail. Grunnlagt i 2016 og basert i New York, bygde vi Keeping for team som gjør mer enn bare kundestøtte. Hvis du er opptatt med å sjonglere viktige kundeforespørsler med resten av jobben din, så er vi glade for at du fant oss, for vi har laget Keeping for deg.

Nettside: keeping.com

