KEBS er en forretningssuite som er bygget for å gjøre livet enklere for den profesjonelle tjenestebransjen. Denne moderne ERP-en vil gjøre det mulig for bedrifter å redusere kostnads- og ressurslekkasjer og skalere opp produktiviteten og lønnsomheten 10X. Organisasjoner, uavhengig av størrelse og skala, kan strømlinjeforme og automatisere den daglige oppgaven og skape en sømløs arbeidsflyt med letthet. Våre kunder over hele verden er imponert over hvordan KEBS har det - gjorde data til en enkelt kilde til sannhet - økt bevaring av ansatte med 76 % - sikret rettidig levering av prosjekter innenfor budsjett - forsterket inntektene opptil 5X ganger enn før - brakt inn mer åpenhet i organisasjonen - gjort sine ansatte mer ansvarlige - fornøyde kundene sine 10X bedre enn før KEBS er omfattende. Derfor er det den eneste forretningssuiten du noensinne vil trenge.

Nettside: kebs.ai

