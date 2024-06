Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for KamTape med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

KamTape er et videodelingsfellesskap som bringer tilbake det du elsket med YouTube tilbake på 2000-tallet. Du kan se og dele originale videoer over hele verden gjennom en nettopplevelse som fungerer på de fleste kjente nettlesere gjennom Javascript eller Flash. Alle kan se videoer på KamTape.com. Folk kan se førstehåndsberetninger om aktuelle hendelser, finne videoer om deres hobbyer og interesser, og oppdage det sære og uvanlige. Ettersom flere mennesker fanger spesielle øyeblikk på video, gir KamTape et mangfoldig utvalg av mennesker på internett i stand til å dele hvordan deres verden er og bringe tilbake det som en gang var.

Nettside: kamtape.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet KamTape. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.