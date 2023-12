Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Kaggle med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Kaggle, et datterselskap av Google LLC, er et nettsamfunn av dataforskere og maskinlæringsutøvere. Kaggle lar brukere finne og publisere datasett, utforske og bygge modeller i et nettbasert datavitenskapelig miljø, samarbeide med andre datavitere og maskinlæringsingeniører og delta i konkurranser for å løse datavitenskapelige utfordringer. Kaggle startet i 2010 ved å tilby maskinlæringskonkurranser og tilbyr nå også en offentlig dataplattform, en skybasert arbeidsbenk for datavitenskap og kunstig intelligens. Nøkkelpersonellet var Anthony Goldbloom og Jeremy Howard. Nicholas Gruen ble grunnleggerleder etterfulgt av Max Levchin. Egenkapitalen ble samlet inn i 2011 og verdsatte selskapet til 25 millioner dollar. 8. mars 2017 kunngjorde Google at de kjøpte opp Kaggle.

Nettside: kaggle.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Kaggle. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.